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كثافات مرورية أعلى كوبري الحرفيين بعد سقوط حمولة زلط من سيارة نقل
ازدحام - مرور - شوارع مصر

كثافات مرورية أعلى كوبري الحرفيين بعد سقوط حمولة زلط من سيارة نقل

2017-06-18 10:03:38
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ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الحرفيين، فى الاتجاه القادم من طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى صلاح سالم، بسبب سقوط جزء من حمولة سيارة نقل محملة بالزلط، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بظهور كثافات مرورية بكوبرى الحرفيين، بسبب سقوط حمولة من سيارة نقل، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية لإزالة الحمولة المتواجدة على الطريق بواسطة لوادر، ولتسيير حركة المرور.

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