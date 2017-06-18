أفاد موقع “Breitbart.com “بتنظيم مظاهرة احتجاجية في مدينة أتلانتا داخل ولاية جورجيا الأمريكية أمس السبت ضد السياسة الإعلامية التي تمارسها قناة “CNN”، ووسائل إعلام أمريكية أخرى.

وأوضح “Breitbart.com ” أن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر قناة “CNN ” في أتلانتا للتنديد بأخبار “مزورة” تبثها القناة ومصادر إعلامية أمريكية أخرى، وخاصة فيما يخص تغطية نشاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تعبيرهم.

ولم يذكر Breitbart.com عدد المشاركين في المظاهرة، فيما لم تعلن قناة CNN عن وقوع احتجاجات قرب مقرها.