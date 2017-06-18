نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من المدنيين أو المارة.

وأعلن مجاهد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن أحد المصابين قد اجرى له عملية جراحية في مستشفى “البنك الأهلي” لاستخراج جسم غريب بالبط تسبب في إصابته بنزيف داخلي بالبطن، مؤكدا أن حالته بدأت في التحسن.

وأشار إلى أن المجندين المصابين حالتهم طفيفة وغادروا المستشفى، فيما تم الاشتباه بإصابة مجند بنزيف داخلي ولكن تم عمل الاجراءات العلاجية له وتم التأكد من عدم إصابته.

وكانت منطقة “المعادي” بالعاصمة المصرية القاهرة قد شهدت حادثا إرهابيا فجر اليوم استهدف سيارة تابعة لـ”الامن المركزي”، مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 4 أخريين.