أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العــامة والإحصاء ارتفاع عدد مستخــدمي الانترنــت عن طريق الهاتف المحمــول إلى 27.4 مليون مستخــدم فــي يونيـو عـــام 2016 مقـابـل 24.1 مليون مستخدم في يونيو عام 2015 بزيــادة بلغت نسبتها 13.7 %.

وأوضح الجهاز فى في النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2015 / 2016 - أن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق ADSL ” ” بلغ 4.2 مليـون مستخــــدم في يونيو عام 2016 مقـابــل 3.5 مليـــون مستخدم فــي يونيـو عام 2015 بزيـادة بلغـت نسبتها 20.0%.

وأضاف أن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق “USB Modem ” سجل خلال الفترة المذكورة نحو 3.4 مليون مستخدم مقابل 4.1 مليون مستخدم خلال فترة المقارنة بانخفاض بلغت نسبته 17.0% .

واشار إلى أن عدد مستخدمى خطوط الهاتف المحمول زاد ليبلغ 96.2 مليون خط في يونيو من العام الماضي مقابل 95.1 مليون خـط خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه بزيادة بلغت نسبتها 1.2 %.

وذكر البيان أن حمولــة السنترالات بلغت 18.1 مليون خط عـام 2015 / 2016 مقابــل 17.2 مليون خط عام 2014 / 2015 بزيـادة بلغت نسبتها 4.8% وأن عدد الخطوط الشغالــة سجلت خلال الفترة المذكورة 8.8 مليون خط مقابل 6.3 مليون خط خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 38.3%.

وعن توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية أوضحت النشرة أن عدد الخطــوط التليفونيــة بالقطـاع الحكومــي بلغت 123.8 ألــف خـط عـام 2015-2016 مقابــل 138.0 ألـف خـط عام 2014-2015 بانخفاض بلغت نسبته 10.3%.. وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص نحو 547.9 ألف خط عام 2015-2016 مقابل 621.1 ألف خط عام 2014-2015 بانخفاض بلغت نسبته 11.8 % .

واشار إلى أن عدد الخطوط التليفونية بالمنـازل سجلت خلال الفترة المذكورة نحو 5.9 مليون خط مقابل 5.6 مليون خط خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 5.9 % وأن متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان بلغ 274 خطا مقابل 266 خطا بزيادة بلغت نسبتها 3.0%