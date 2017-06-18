نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحة الامتحان المتداول لمادة علم النفس والاجتماع، الذي زعم مروجوه أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم الأحد.

وقال “حجازي”، في تصريحات له، إن الامتحان المتداول منذ فجر اليوم الأحد، لا علاقة له بالامتحان الذي يؤديه الطلاب في مادة علم النفس، وحذر الطلاب وأولياء أمورهم من الوقوع فريسة لتلك الصفحات التي تمارس عملية نصب على الطلبة.