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بالصور.. الشرطة الأوكرانية تمنع مظاهرات ضد المثليين
الشرطة الاوكرانية تفرق مظاهرة للمثليين

بالصور.. الشرطة الأوكرانية تمنع مظاهرات ضد المثليين

2017-06-18 09:55:48
متابعات

تظاهر عشرات المواطنين، فى العاصمة الأوكرانية، كييف، اليوم الأحد، احتجاجًا على المثليات، والمثليين، ومزدوجى الميل الجنسى، ومغايرى الهوية الجنسية، حيث نظموا مسيرة تحت شعار “المساواة”.

ومن جهتها، واجهت الشرطة الأوكرانية، للمظاهرات المناهضة للمثلية الجنسية، فى كييف، حيث تجمع عدد كبير من رجال الشرطة الذين منعوا تقدم المسيرة، وشكلوا دروعًا أمنية لإنهاء تلك المسيرة.

الشرطة الاوكرانية تفرق مظاهرة للمثليين

الشرطة الاوكرانية تفرق مظاهرة للمثليين

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