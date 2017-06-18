يعيش المسجد الأقصى في القدس، يوم الأحد، حالة توتر شديد، قبل اقتحام محتمل من قبل مستوطنين إسرائيليين لباحاته.

وانتشرت قوات إسرائيلية، في جميع ساحات الأقصى وقبة الصخرة وتم توزيعها على جميع أرجاء ساحات المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية، منطقة باب العامود منطقة عسكرية مغلقة وحظرت على الفلسطينيين الاقتراب منها أو فتح المحال التجارية.