قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان المتداول عبر صفحات الغش الإلكتروني لمادة الكيمياء، والذي نشر قبل بدء اللجان بعشر دقائق “غير صحيح” وليس له علاقة بالامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا.

وأضاف “حجازي” في تصريحات له صباح اليوم الأحد، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصلت مع المطبعة المسئولة عن طباعة الامتحان، لافتا إلى التأكد من أن الامتحان المزعوم لا علاقة له بالامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة العلمي حاليا والذي ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.