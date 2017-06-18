أصدر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان، اليوم الأحد، قرارا بتعيين كانج كيونج وزيرة للخارجية، رغم الاعتراضات القوية التي أبدتها المعارضة في البرلمان.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنه بالرغم من أن الرئيس لا يحتاج مصادقة البرلمان لتعيين وزراء جدد، إلا أن تعيين الوزيرة الجديد قد يزيد من توتر العلاقات بينه وبين المعارضة في البرلمان.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، طالب البرلمان بإصدار تقرير عن نتائج جلسات الاستماع لإقرار تعيين كانج كيونج وزيرة للخارجية حتى أمس السبت، غير أن البرلمان لم يرد، وأشار جيه ان، إلى أنه يجب ألا يؤثر تعيين الوزيرة الجديدة على العلاقات بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

وتواجه كانج كيونج، التي تعد أول وزيرة للخارجية في كوريا الجنوبية، عدة تحديات مختلفة مثل القضية النووية لكوريا الشمالية، والعلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة.

ومن المنتظر أن تركز “كانج” جهودها على الإعداد لمحادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المرتقبة في نهاية شهر يونيو الجاري، وقمة مجموعة العشرين.