يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة، بقيمة 12.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني، نحو 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية.