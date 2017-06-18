زعمت صفحة «شاومينج»، للغش الإلكتروني، اليوم الأحد، تسريب امتحان مادة “الكيمياء” المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، في الفترة من 9 صباحًا حتى الـ 12 ظهرا.

وقال الحساب إنه أرسل نسخة من الامتحان المقرر على الطلاب في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري ٢٠١٦ /٢٠١٧، إلى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، لأول مرة هذا العام بنظام البوكليت، وهي التجربة المعتمدة في امتحانات هذا العام وتقوم على دمج كراستي الأسئلة والإجابة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم اتخاذها كل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش مع توفير الجو المناسب للطلاب.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام ٥٩٢ ألفًا و٤٧٤ طالبًا وطالبة، يمتحنون في ١٦٤٢ لجنة سير 343 لجنة بقطاع القاهرة، و348 لجنة بقطاع الإسكندرية، و٣٠٠ لجنة في قطاع أسيوط، و٨ لجان في السجون، وبعض اللجان بالمستشفيات. ويبلغ عدد العاملين في امتحانات الثانوية العامة أكثر من ١٧٠ ألف فرد منهم ٨٢ ألف ملاحظ، و٥٤ ألف مصحح و١٠ آلاف عضو في الكنترولات.