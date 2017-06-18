يخوض المنتخب البرتغالي الاول لكرة القدم اليوم أولى لقاءته ببطولة كأس القارات المقامة في روسيا أمام المنتخب المكسيكي على ملعب ستاد “كازان ارينا” بإقليم “تتارستان ” في إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول.

ويشارك المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أستطاع الفوز ببطولة “كأس الأمم الأوروبية” التي نظمتها فرنسا في صيف2016.

فيما يسعى المنتخب المكسيكي في الحصول على اللقب الثاني من البطولة هذا العام، بعد أن فاز بها مرة وحيدة فيعام 1999.

وفي المجموعة نفسها، تحتل روسيا “الدولة المستضيفة” صدارة المجموعة “مؤقتا” بعد أن استطاعت الفوز على المنتخب النيوزيلندي بنتيجة “2-0” في المباراة الافتتاحية بالبطولة.