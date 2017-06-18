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مقتل 12 من الحوثيين وقوات الجيش تأسر فريق زرع ألغام للمليشيات
الحوثيين

مقتل 12 من الحوثيين وقوات الجيش تأسر فريق زرع ألغام للمليشيات

2017-06-18 09:14:02
أ ش أ

قتل 9 من عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في هجوم لوحدات الجيش الوطني على مواقع المليشيات بالقرب من مديرية ميدي بمحافظة حجة الحدودية.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية عن مصدر عسكرى إن الجيش سيطر على تبتي الوادي والرعد المطلتين على وادي حيران المحاذي لميدي بعد معارك قتل خلالها تسعة من عناصر الانقلابيين .

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر عسكرية فى محافظة الجوف أن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر فريق ألغام متكامل تابع للمليشيات في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأوضحت المصادر أن قوات من الجيش نجحت في تنفيذ عملية التفاف على الفريق الهندسي التابع للانقلابيين أثناء قيامهم بزراعة ألغام وعبوات ناسفة بجبهة الخنجر بمنطقة صبرين.

وأشارت الى أن هذه المجموعة تتكون من 10 أفراد وأن التحقيقات معهم جارية لمعرف المزيد من المعلومات حول مواقع الألغام.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني والتحالف العربي قد أتلفت في مايو الماضي نحو 1500 لغم في جبهة ميدي بمحافظة حجة اليمنية كانت المليشيات قد زرعت تلك الألغام متعددة الأغراض في عدد من مناطق المديرية حيث تمت زراعتها في المزارع والطرقات وقامت الفرق الهندسية بنزع الألغام وإتلافها.

وفى محافظة تعز جنوب غرب البلاد أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل القيادي الميداني في مليشيات الحوثي صالح عدنان كرابه المسئول عن إدارة العمليات الهجومية في الجبهة الشرقية بمدينة تعز واثنين من مرافقيه في قصف للقوات اليمنية على موقعهم في تلة السلال شرقي مدينة تعز

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ثانية لاعادة الشرعية للمن .

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