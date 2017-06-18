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رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجنة الإصلاح الإداري
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجنة الإصلاح الإداري

2017-06-18 09:22:37
متابعات

يبدأ بعد قليل انعقاد أول لجنة للإصلاح الإدارى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة.

يذكر أن رؤية الإصلاح الإداري في مصر تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.

وتقوم خطة الإصلاح الإداري على 8 محاور من بينها الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد، وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية، وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.

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