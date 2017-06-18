حمل مسؤول موريتاني كبير على دولة قطر مؤكدا انها تلعب دورا تخريبيا لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد السفير في الخارجية الموريتانية حمود ولد عبدي - الذي كان يتحدث في برنامج بثته قناة الوطنية الموريتانية - وجود مخطط تخريبي تقوده قطر من خلال حكامها الذين يوظفون وسائل إعلامها لزعزعة أمن بلاده مشددا على أن موريتانيا عانت ككل البلدان العربية من جرائم الارهاب القطري، حسب تعبيره.

وقال ” إن قطر عملت ولا تزال تواصل زعزعة أمن العرب من المحيط إلى الخليج موظفة جماعة الأخوان الارهابية في مخططها التخريبي ” ، وأضاف ” إن الإرهابيين سعوا إلى زعزعة أمننا ولم يسلم اي قطر عربي من الأضرار التي تسعى إليها قطر فحكامها يسعون عبر دور تخريبي لتفكيك بلداننا العربية وتفكيك أنظمتنا وجيوشنا فمصر شقيقتنا الكبرى حاول الارهابيون زعزعة أمنها ولولا لطف الله وجيشها العظيم ويقظة نخبها التي رفضت الإرهاب لأصبحت اليوم مهددة بالإرهاب”.

وأشار إلى أن جماعة الأخوان الإرهابية تسعى لزعزعة الأمن العربي في توجه غير جديد، وأعاد الدبلوماسي الموريتاني إلى الاذهان محاولة الجماعة الإرهابية اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي.

وفي سياق آخر يتعلق بسوريا ، أكد ولد عبدي أن الموقف الموريتاني موقف سيادي ولا يخضع للعرض والطلب مؤكدا ان العلم السوري لا يزال يرفرف خفاقا على السفارة السورية في نواكشوط ولم تقطع موريتانيا علاقاتها مع الأسد.