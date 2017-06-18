بدأ في التاسعة من صباح اليوم الأحد، طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في أداء امتحان مادة الكيمياء، كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وبالنسبة لكراسة امتحان مادة الكيمياء التي تسلمها طلاب العلمي، فتتكون من 20 صفحة، وتحتوي بداخلها على 45 سؤالا، ومطلوب من الطالب أن يجيب عن هذا الامتحان خلال 3 ساعات فقط (من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا)، وتبلغ الدرجة الكلية لهذا الامتحان 60 درجة.

أما عن الكراسة الامتحانية التي تسلمها طلاب الأدبي و الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع، فتتكون من 14 صفحة، وتحتوي بداخلها على 20 سؤالًا، و مطلوب من الطالب أن يجيب عن الامتحان خلال 3 ساعات (من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا)، وتبلغ الدرجة الكلية لهذا الامتحان من 60 درجة.