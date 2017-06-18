تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد، وماجدة في قضية غسيل الأموال.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الخالق عفيفي وأيمن محمد سلامة.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربى الإفريقى، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولتي إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.