غادر تونس اليوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الى الرباط في زيارة عمل للمملكة المغربية يترأس خلالها الوفد التونسي فى اجتماع الدورة 19 للجنة العليا المشتركة اوالتى تبدأ مالها فى وقت لاحق وتستمر يومين

وذكر مصادر بالحكومة التونسية أن لشاهد سيجرى خلال هذه الزيارة محادثات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني ورئيس مجلس نواب الشعب الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش..كما سيشرف على توقيع إتفاقيات بين البلدين ويعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 19 التي يسبقها الدورة 15 للجنة المتابعة والتنسيق.

وسيتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي والموارد البشرية.

ويتكون الوفد الرسمي التونسي إلى جانب رئيس الحكومة من وزير التكوين والتشغيل ووزير النقل وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة.