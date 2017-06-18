 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 09:35 صباحاً
روابط سريعة
طوارئ بالمطار لتأمين 10 طرود مشعة قادمة من إيران
مطار القاهرة

طوارئ بالمطار لتأمين 10 طرود مشعة قادمة من إيران

2017-06-18 09:04:46
متابعات

اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأحد إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 10 طرود نظائر مشعة قادمة من إيران لصالح شركة ” أميرالدو ” للتجارة لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وصلت الطرود وهى بوزن 204 كجم على رحلة طيران الإمارات رقم 927 والقادمة من طهران عن طريق دبى وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية فحص الطرود للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية قبل الإفراج عنها حيث تم نقلها وسط حراسة إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية لإعدادها للاستخدام فى علاج الأورام.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3