اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأحد إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 10 طرود نظائر مشعة قادمة من إيران لصالح شركة ” أميرالدو ” للتجارة لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وصلت الطرود وهى بوزن 204 كجم على رحلة طيران الإمارات رقم 927 والقادمة من طهران عن طريق دبى وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية فحص الطرود للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية قبل الإفراج عنها حيث تم نقلها وسط حراسة إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية لإعدادها للاستخدام فى علاج الأورام.