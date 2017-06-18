7700 معتمر يغادرون اليوم على 34 طائرة إلى الأراضى المقدسة

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 7700 معتمر سيغادرون اليوم الأحد على 34 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة وحضور ختم القرآن الكريم فى الحرمين الشريفين.

وتنظم شركة مصر للطيران 14 رحلة طيران بينها 9 رحلات إلى جدة وخمس طائرات إلى المدينة المنورة لنقل حوالى 2800 معتمر وسط معدل إنتظام فى مواعيد الرحلات كبير جدا حيث تم تكليف فريق من العاملين لإنهاء إجراءات سفر الرحلات فى مواعيدها مع زيادة العاملين بالصالة الموسمية والمخصصة لرحلات عمرة مصر للطيران لمنع حدوث زحام وسط المعتمرين بينما تنظم الخطوط السعودية 10 رحلات طيران لنقل حوالى 3300 معتمر إلى جدة والمدينة حيث تستخدم طائرات عريضة من بينها 8 رحلات إلى جدة ورحلتان إلى المدينة.

وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل فلاى ناس ونسمة والنيل 10 رحلات طيران لنقل حوالى 1600 راكب يحملون تأشيرات عمل وزيارة يسعون لأداء مناسك العمرة متوجهين إلى جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع والقصيم .