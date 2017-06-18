كشفت التحقيقات عن مقتل أربعة طيارين أمريكيين، بسبب مشكلات في أجهزة تزويد الملاحين بالأوكسجين، على متن القاذفات المقاتلة من طراز F/A-18، حسبما ذكرت شبكة CNN التلفزيونية.

وأوضحت CNN بالاستناد إلى نتائج تحقيق أجرته البحرية الأمريكية، أن الأخيرة بدأت تحقيقاتها في مارس/آذار الماضي، بعد رفض أكثر من 100 طيار من الطيارين العسكريين الجلوس خلف مقود طائرة تدريب من طراز T-45 ظهرت فيها مشاكل مماثلة بأجهزة التزود بالأوكسجين.

المعلومات عن الأعطال والخلل في نظام التزود بالأوكسجين كان ينقلها ويشكو منها بانتظام طيارو مقاتلة F/A-18 - القاذفة التي تشكل عماد نظام الطيران البحري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تسجيل 114 شكوى في عام 2016، و52 في عام 2017 الجاري.

ووفقا للأدميرال الأمريكي مايكل موران، فإنه تم تسجيل حالات دوخة وإغماء لدى الطيارين على متن هذه المقاتلة، مرتبطة بما في ذلك بتلوث الهواء داخل قمرة القيادة، وفشل نظام توليد الأوكسجين. وتوفي خلال الأعوام الـ 10 الماضية أربعة طيارين عانوا من أعراض مشابهة، ولكن السبب الدقيق للوفاة بقي طي الكتمان إلى أن كشفته التحقيقات مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن خمس شكاوى على الأقل حول مشاكل قلة الأوكسجين وتلوث الهواء وردت من الطيارين الذين حلقوا بأحدث مقاتلة أمريكية من طراز. F-35

ورغم توسع التحقيقات واكتشافها أن الأسباب الحقيقية لوفاة الطيارين الأربعة، كانت تكمن في قصور أجهزة الأوكسجين عن القيام بوظيفتها كما يجب، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة اكتشاف مكمن هذا القصور وأسباب هذا الخلل بالضبط في أجهزة الأوكسجين على متن الطائرات، إذ فشلت كل التحليلات والأبحاث في العثور على مكان وطبيعة الخلل في أجهزة التهوية، لذلك فإن الطيارين الأمريكيين ما زالوا يحترسون ويتحفظون على قيادة مختلف المقاتلات التي يشكون بكفاءة أجهزة الأوكسجين فيها، بما في ذلك مقاتلات اف 18.