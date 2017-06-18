اليوم.. "الأعلى للثقافة" يعلن عن جوائز الدولة لعام 2016

يعلن المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لسنة 2016، وتشمل كلا من التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل، في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.

وأنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 - والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق.

كان البرلمان وافق مؤخرا على عدد من التعديلات المتعلقة بجوائز الدولة، أهمها رفع قيمة جائزة النيل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 400، وتحديد سن الجائزة التشجيعية بـ40 عاما.