ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فى نبأ عاجل لها، أن القوات العراقية تبدأ عملية اقتحام المدينة القديمة فى الموصل .

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت، إن نحو 100 ألف مدنى ما زالوا محاصرين فى مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، فى مدينة الموصل العراقية فيما دخل هجوم القوات العراقية الذى تدعمه الولايات المتحدة شهره التاسع.

وأضافت المفوضية أن قناصة داعش، يطلقون النار على أسر تحاول الفرار سيرا على الأقدام أو فى قوارب عبر نهر دجلة.

وقال برونو جيدو ممثل المفوضية فى العراق “هؤلاء المدنيون محتجزون بالأساس دروعا بشرية فى المدينة القديمة” فى إشارة إلى حى تاريخى فى الموصل تحاصر فيه القوات الحكومية المتشددين.

وتابع قائلا: “ليس هناك أى طعام تقريبا ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود. هؤلاء المدنيون يعيشون فى ظروف تزداد تفاقما بسبب الحرمان والفزع بفعل القتال الذى يحيط بهم”.