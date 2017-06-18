الحكم في استئناف أحمد موسى على حبسه بتهمة بث مكالمات مسربة

تصدر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار يحيي عادل، اليوم الأحد حكمها في استئناف الإعلامي أحمد موسى على حكم حبسه ٦ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه.

ويواجه موسى اتهامات بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبدون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها، ونشرها ببرنامجه المذاع على قناة صدى البلد.

يشار إلى أن ممدوح حمزة الناشط السياسي، أقام جنحة مباشرة برقم 8212 لسنة 2017 أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها أحمد موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبدون إذن من النيابة العامة بشأنها.