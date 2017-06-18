حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر المبارك لعام 1438 هجريا بعنوان “العيد.. آدابه.. ضوابط الفرحة فيه”، كما حددت موضوع الخطبة الأخيرة من شهر رمضان بعنوان “فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها”.

يذكر أن عدد ساحات عيد الفطر التى حددتها وزارة الأوقاف لعام 2017 وصل لـ5 آلاف و20 ساحة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد ساحات العيد بمحافظة القاهرة 371 ساحة، ومحافظة الجيزة 411، وجنوب سيناء 64، والفيوم 155، وبنى سويف 121، والمنيا 129، وأسيوط 73، وسوهاج 182، وقنا 100، والأقصر 44، وأسوان 80، والوادى الجديد 55، والبحر الأحمر 68.

وحددت وزارة الأوقاف عدد ساحات صلاة العيد بمحافظات الإسكندرية 374، ومرسى مطروح 62، والبحيرة 272، والغربية 337، وكفر الشيخ 329، والمنوفية 371، والقليوبية 336، ودمياط 62، وبورسعيد 7، والإسماعيلية 43، والسويس 54، والدقهلية 453، والشرقية 417، وشمال سيناء 34