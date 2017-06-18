 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 09:32 صباحاً
روابط سريعة
"الأوقاف" تحدد خطبة العيد عن آدابه وضوابط الفرحة فيه
صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

"الأوقاف" تحدد خطبة العيد عن آدابه وضوابط الفرحة فيه

2017-06-18 08:42:56
ا ش ا

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر المبارك لعام 1438 هجريا بعنوان “العيد.. آدابه.. ضوابط الفرحة فيه”، كما حددت موضوع الخطبة الأخيرة من شهر رمضان بعنوان “فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها”.

يذكر أن عدد ساحات عيد الفطر التى حددتها وزارة الأوقاف لعام 2017 وصل لـ5 آلاف و20 ساحة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد ساحات العيد بمحافظة القاهرة 371 ساحة، ومحافظة الجيزة 411، وجنوب سيناء 64، والفيوم 155، وبنى سويف 121، والمنيا 129، وأسيوط 73، وسوهاج 182، وقنا 100، والأقصر 44، وأسوان 80، والوادى الجديد 55، والبحر الأحمر 68.

وحددت وزارة الأوقاف عدد ساحات صلاة العيد بمحافظات الإسكندرية 374، ومرسى مطروح 62، والبحيرة 272، والغربية 337، وكفر الشيخ 329، والمنوفية 371، والقليوبية 336، ودمياط 62، وبورسعيد 7، والإسماعيلية 43، والسويس 54، والدقهلية 453، والشرقية 417، وشمال سيناء 34

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3