توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الجزائرية صباح اليوم الأحد، استعدادا للقاء نظيره الجزائري “اتحاد العاصمة” في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر، أن يخوض “أبناء ميت عقبة” بقيادة المدير الفني البرتغالي أوجستوا ايناسيو لقاءا أمام “اتحاد العاصمة” الجزائري بملعب ستاد “عمر حمادي” مساء يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ“16” بدوري أبطال أفريقيا، كما سيبدأ تدريباته خلال الساعات القادمة بأحد الملاعب الفرعية لاستاد “5 يوليو 1962”.

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، ويحتل “اتحاد العاصمة” المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا برصيد الأهداف عن “اتحاد طرابلس” الليبي الذي يأتي بالمركز الثالث، فيما يأتي “كابس يونايتد” الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.