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إلغاء محاكمة الممثل الأمريكى الشهير بيل كوسبي في تهمة الاعتداء الجنسي
بيل كوسبي

إلغاء محاكمة الممثل الأمريكى الشهير بيل كوسبي في تهمة الاعتداء الجنسي

2017-06-18 08:25:39
ا ش ا

ألغى قاض في ولاية بنسلفانيا الأمريكية محاكمة الممثل بيل كوسبي في تهمة الاعتداء الجنسي بعد إعلان هيئة المحلفين عدم توصلها إلى قرار لكن المدعين قالوا إنهم سيعيدون محاكمة الرجل البالغ من العمر 79 عاما.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية الليلة، مشيرة إلى أنه لا يزال الممثل الكوميدي الشهير يواجه مشاكل قضائية أخرى منها دعاوى مدنية.

وأضافت أن أعضاء هيئة المحلفين قضوا 53 ساعة في مشاورات للقطع باتهام أو تبرئة كوسبي لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار بالإجماع.

ويمثل القرار، الذي أصدره القاضي أمس السبت، انتصارا للممثل الكوميدي الذي نجا من حكم بالسجن قد يصل إلى 10 أعوام.

وقد اتهمت نحو 60 امرأة الممثل الأمريكي بالاعتداء عليهن مما أنهى فعليا الحياة المهنية الطويلة للرجل الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني (كوسبي شو) في الثمانينيات.

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