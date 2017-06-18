صادر مفتشون بالحكومة الهولندية منتجات من ملابس وأحذية مصنوعة من جلود زواحف وحيوانات مهددة بالانقراض من أحد المتاجر الراقية بالعاصمة أمستردام.

وكان المتجر قد افتتح فى مطلع العام الجاري، واستقطب اهتمام وسائل الإعلام واحتل عناوين الصحف بسبب تباهي أصحابه بأنه سيكون “الأكثر تميزا والأغلى ثمنا” في هولندا حيث تباع السترة بمائة ألف يورو.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي أن المصنوعات التي صادرها المسؤولون تشمل أحذية وسترات وأحزمة وتنورات ومستلزمات أخرى مصنوعة من جلد التمساح وثعبان الأصلة وأفعى الأناكوندا الضخمة.

وكان المسؤولون قد اشتبهوا في بادئ الأمر عندما وصلت شحنة من الجلود إلى مطار سخيبول العام الماضي اعترتها مشكلات في الإجراءات وأوراق الجمارك، وقد وردت من تايلاند وتحتوي على جلود لعدد 12 تمساحا سياميا، ولأن الجلود من أنواع معرضة لخطر الانقراض فكان لا يجوز تداولها إلإ بما يتماشى مع معاهدة الاستشهادات الدولية.

وزار المسؤولون المتجر في مارس وأمهلوا أصحابه ثلاثة أشهر لتقديم وثائق تظهر أن الجلود تم الحصول عليها تمشيا مع اللوائح الدولية في هذا الإطار.