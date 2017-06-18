كشك ألماظية

يُوضع الماء على نار متوسطة، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف الدجاج مع البصل، الجزر، الكرفس، ورق الغار، الحبهان والقرنفل، ويُترك حتى الغليان. - ...