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دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال السبت المقبل
دار الافتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال السبت المقبل

2017-06-18 08:09:45
متابعات

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال يوم السبت المقبل الموافق 24 يونيو.

وأعلنت دار الإفتاء أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية بعد المغرب بنصف ساعة تقريبا، على صفحة الدار على فيس بوك.

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