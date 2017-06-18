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أردوغان: دعمنا لقطر ليس بديلا لعلاقاتنا مع دول الخليج
اردوغان

أردوغان: دعمنا لقطر ليس بديلا لعلاقاتنا مع دول الخليج

2017-06-18 08:07:18
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن دعم بلاده لقطر ليس بديلا لعلاقات تركيا مع الدول الأخرى في منطقة الخليج.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، أمس السبت: “إن دعمنا لقطر ليس بديلا لعلاقاتنا مع الدول الأخرى، ونحن مصممون على تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج”.

وطمأن أردوغان المستثمرين السعوديين والزائرين من دول الخليج الأخرى، مشددا على أن “أبواب تركيا مفتوحة أمام الجميع”.

وأضاف الرئيس التركي، أن “السعودية تلعب دورًا مفتاحيا في حل الأزمة القطرية”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أغلو، مساء أمس الجمعة، في مكة المكرمة، محادثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا خلالها الأزمة الدبلوماسية الحالية في منطقة الخليج العربي.

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