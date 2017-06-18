قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يأمس السبت إن تويتر يمثل “تعبيرا عن الفاشية” بعدما أغلقت الشركة حسابات حكومته متهما الشركة الأمريكية بأنها تضطهد أتباعه.

وأحد حسابات تويتر التي تم إغلاقها تعود لراديو ميرافلوريس وهي محطة أنشأها مادورو تبث من قصر الرئاسة ومن بين برامجها برنامج موسيقى الصلصة الذي يستضيفه الرئيس.

وقال مادورو في تجمع بثه التلفزيون “عطل تويتر ألوف الحسابات في فنزويلا اليوم... ببساطة لكوننا ‭‭‭’‬‬‬تشافيزيين‭‭‭’‬‬‬” في إشارة إلى أنصار الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز.

وكان تشافيز رائدا بين السياسيين في استخدام تويتر حيث كان له ملايين المتابعين وكان في كثير من الأحيان يعلن أنباء على تويتر. وحتى يومنا هذا يتجاوز عدد متابعي تشافيز عدد متابعي مادورو على تويتر حيث كان يتابع تشافيز أربعة ملايين متابع في حين يتابع مادورو ثلاثة ملايين.

وحث مادورو صحفيا مؤيدا للحكومة على نشر صور لمدير تويتر في فنزويلا ليظهر للناس “من المسؤول عن التلاعب”. ولم يتضح بعد ما إذا كان لتويتر موظفين في فنزويلا.

ولم ترد جهات اتصال وسائل الإعلام الموجودة على موقع شركة تويتر على بريد إلكتروني يطلب التعليق. ولا تصنف الشركة كراكاس من بين المدن التي يوجد بها مكاتب دولية لها.

ولم يتضح سبب تعليق الحسابات أو عدد الحسابات التي تأثرت. وقال وزير الاتصالات والمعلومات إرنستو فيلجاس في وقت سابق إن 180 حسابا أغلقت.