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الأمطار تقتل 4 أشخاص وتشرد الآلاف في تشيلي
فيضانات في تشيلي

الأمطار تقتل 4 أشخاص وتشرد الآلاف في تشيلي

2017-06-18 08:00:37
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قالت السلطات أمس السبت إن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية في وسط وجنوب تشيلي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتشريد حوالي ثلاثة آلاف بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

ويعيش معظم النازحين في منطقة بيوبيو الجنوبية حيث فاضت الأنهار وانقطعت الكهرباء عن 34 ألف شخص. وقالت السلطات إنها تواصل مراقبة العاصفة التي اجتاحت البلاد ليل الخميس.

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