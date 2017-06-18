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بريطانيا تعقد دورة برلمانية لعامين بسبب الخروج من أوروبا
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

بريطانيا تعقد دورة برلمانية لعامين بسبب الخروج من أوروبا

2017-06-18 07:58:57
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قالت الحكومة البريطانية أمس السبت إن البرلمان سيعقد دورة برلمانية نادرة تستمر لعامين من أجل التعامل مع تعقيدات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتبدأ مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل يوم الاثنين وستكون معقدة بسبب خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاجأة للأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وعادة ما تستمر الدورة البرلمانية لعام من الربيع إلى الربيع. لكن الحكومة ستضاعف مدة الدورة البرلمانية للسماح للمشرعين بالتعامل مع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون انقطاع.

كانت بريطانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميا بالانسحاب في نهاية مارس آذار وهو ما يعني أنها ستترك التكتل بحلول مارس آذار 2019.

وقالت أندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم إن بريطانيا ستحتاج إلى الكثير من التشريعات بما في ذلك قانون يحفظ قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية في قانون بريطاني.

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