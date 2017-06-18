العثور على جثث مفقودي المدمرة الأمريكية عند سواحل اليابان2017-06-18 07:52:29
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها عثرت على جثث البحارة المفقودين منذ تصادم مدمرتها فيتزجيرالد مع سفينة حاويات في حجرات غمرتها المياه على السفينة المتضررة.
وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان: “مع وصول أفراد البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة بفعل التصادم هذا الصباح حددوا موقع البحارة المفقودين”.
ولم يذكر البيان ما إذا كانوا قد عثروا على جميع أفراد الطاقم السبعة المفقودين، لكن وسائل الإعلام اليابانية قالت إن البحرية عثرت على جثث السبعة.
وكان الأسطول السابع في البحرية الأمريكية قال إن الحادث أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “إيه سي إكس كريستال” أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.
وهرع خفر السواحل اليابانية إلى مكان الحادث، بحسب تغريدة نشرها الأسطول السابع التابع لأسطول المحيط الهادئ على حسابه على تويتر.
وبحسب البحرية الأمريكية فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح، ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.
وأضافت أن “الاصطدام أسفر عن تضرر يو إس إس فيتزجيرالد في ميمنتها فوق خط الماء وتحته. الاصطدام أدى لتدفق بعض الماء” إلى داخل المدمرة.
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