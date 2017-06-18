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الحكم في دعوى شيخ الأزهر المطالبة بوقف برنامج إسلام بحيري
اسلام البحيري‎

الحكم في دعوى شيخ الأزهر المطالبة بوقف برنامج إسلام بحيري

2017-06-18 07:53:24
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، للمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.
وقال شيخ الأزهر، فى دعواه رقم 48059 لسنة 69 ق، إن “بحيرى” اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذى يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلًا حرية التعبير المكفولة دستوريا فى هدم تراث الأمة.

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