يؤدي 62 ألفًا و573 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة، امتحانات مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن التابع لوزارة الداخلية لتأمين اللجان من الخارج.

وتتكون الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة الكيمياء من 20 صفحة، وتحتوي بداخلها على 45 سؤالا، ومطلوب من الطالب أن يجيب عن هذا الامتحان خلال 3 ساعات فقط (من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا)، وستكون الدرجة الكلية لهذا الامتحان من 60 درجة.

أما عن الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع، فتتكون من 14 صفحة، وتحتوي بداخلها على 20 سؤالًا، ومطلوب من الطالب أن يجيب عن الامتحان خلال 3 ساعات (من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا)، وستكون الدرجة الكلية لهذا الامتحان من 60 درجة.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، توزيع درجات امتحان مادة الكيمياء، الذي من المقرر أن يؤديه اليوم طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.