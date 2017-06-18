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اليوم.. طقس حار على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 38
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

اليوم.. طقس حار على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 38

2017-06-18 07:49:21
أش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مُعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
الإسكندرية 24 31
مطروح 20 30
بورسعيد 23 30
دمياط 22 30
بلطيم 23 32
الإسماعيلية 21 38
السويس 22 39
العريش 18 34
نخل 16 36
طابا 18 37
الطور 24 34
مرسى علم 29 37
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 17 33
كاترين 18 33
سيوة 24 41
المنيا 23 40
الفيوم 24 40
رأس سدر 23 36
أبو سمبل 27 43
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 25 40
سوهاج 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 43
شلاتين 28 36
حلايب 30 34
الوادي الجديد 25 42
قنا 25 42
نويبع 27 36
السلوم 20 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 45
المدينة 31 46
الرياض 30 45
المنامة 33 41
أبوظبي 31 41
الدوحة 34 46
الكويت 32 45
دمشق 14 34
بيروت 24 29
عمان 17 32
القدس 17 29
غزة 22 31
بغداد 28 44
مسقط 31 37
صنعاء 15 30
الخرطوم 30 44
طرابلس 21 29
تونس 19 30
الجزائر 20 26
الرباط 20 30
نواكشوط 22 28
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 14 28
إسطنبول 17 22
إسلام آباد 28 41
نيودلهي 27 39
جاكرتا 24 33
بكين 23 34
كوالالمبور 24 30
طوكيو 19 25
أثينا 17 23
روما 14 30
باريس 19 29
مدريد 22 40
برلين 16 26
لندن 19 28
مونتريال 21 31
موسكو 14 23
نيويورك 20 28
واشنطن 24 33

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