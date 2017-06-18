أفادت وكالة “فرانس برس”، بمقتل 10 أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب سياحية، في حادث سير وقع أمس السبت شمال غرب البرازيل.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في حديث للوكالة إن “الحافلة انقلبت واصطدمت بقضبان حديدية على جانب الطريق، ويمكن تأكيد مقتل 10 أشخاص على الأقل”.

وأضاف المسئول أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط جرحى، وذلك دون تحديد عددهم.

وأوضحت الوكالة أن المأساة وقعت على بعد نحو 800 كيلومتر من مدينة تيريزينا على الطريق BR-135 الذي يسميه السكان المحليون “طريق الموت”، حيث قتل عليه، منذ بداية العام الجاري، 30 شخصا بسبب حالته السيئة للغاية.