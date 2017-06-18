 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 08:06 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 10 أشخاص إثر انقلاب حافلة ركاب سياحية في البرازيل
حادث سير في تايلاند

مقتل 10 أشخاص إثر انقلاب حافلة ركاب سياحية في البرازيل

2017-06-18 07:45:27
متابعات

أفادت وكالة “فرانس برس”، بمقتل 10 أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب سياحية، في حادث سير وقع أمس السبت شمال غرب البرازيل.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في حديث للوكالة إن “الحافلة انقلبت واصطدمت بقضبان حديدية على جانب الطريق، ويمكن تأكيد مقتل 10 أشخاص على الأقل”.

وأضاف المسئول أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط جرحى، وذلك دون تحديد عددهم.

وأوضحت الوكالة أن المأساة وقعت على بعد نحو 800 كيلومتر من مدينة تيريزينا على الطريق BR-135 الذي يسميه السكان المحليون “طريق الموت”، حيث قتل عليه، منذ بداية العام الجاري، 30 شخصا بسبب حالته السيئة للغاية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3