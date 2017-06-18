تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس والشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان “الرئيس: تطوير التعليم والمحالج وصيانة الآثار”، ذكرت صحيفة “الأهرام” في صفحتها الأولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد أمس ثلاثة اجتماعات مع وزراء التعليم العالي، وقطاع الأعمال العام، والآثار، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنهوض بالتعليم وتطوير قطاع الأعمال العام وصيانة المتاحف والحفاظ على الآثار.

وقالت الصحيفة، أنه فى لقائه مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة جهود التطوير والنهوض بالتعليم فى مصر بشقيه الأساسى والجامعى أخذاً فى الاعتبار ما يمثله من ركيزة أساسية للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعانى منها المجتمع المصري وإحداث نهضة حقيقية وشاملة فى البلاد.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بإنشاء منطقة للتعليم والعلوم والابتكار فى العاصمة الإدارية الجديدة تضم مجمعات للجامعات الوطنية والدولية.

وعن لقائه مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ذكرت “الأهرام” أن الرئيس السيسى وجه بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصرى عالى الجودة، فضلاً عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألومنيوم بنجع حمادي، ومصنع الحديد والصلب فى حلوان، ومصنع الدلتا للصلب.

ونقلت عن السفير علاء يوسف، قوله إن الرئيس أكد أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفعّالية فى جهود تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكدت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على ترؤس مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم فى ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.

كما وجَّه بالبدء الفورى فى تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها فى مواعيدها المقررة، بما يسهم فى الحفاظ على التراث الأثرى المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوافر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة فى مصر.

وفي صفحتها الأولى أيضا ذكرت صحيفة “الأهرام” تحت عنوان “القصاص من قتلة الشهي هشام بركات” أن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس إحالة أوراق 31 إرهابيا إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015 مع آخرين وحددت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم فى القضية التى تضم متهما بينهم 51 متهما محبوسا و16 هاربين.

وأشارت “الأهرام” إلى أن رئيس المحكمة ألقى كلمة قبل صدور قرار الإحالة استعرض فيها سير المحاكمة التي بدأت منذ عامين واستغرقت 37 جلسة استجابت خلالها هيئة المحكمة لكل طلبات الدفاع وأفسحت المجال للمرافعة عن المتهمين وأحضرت الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على بعضهم وأكدت التقارير خلوهم من أي تعذيب.

ونقلت الصحيفة عن المحكمة قولها إن المؤامرة الغاشمة لاستهداف المستشار لا يوجد بها إلا كل خسة فقد استباحوا دماء مسلم صائم فى نهار رمضان وشدد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب تتطلب رقيا فى الثقافة وتقديم فكر إعلامي واع وتجديد للخطاب الدينى كما طالبت الدولة بأحكام سيطرتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الأفكار المتطرفة وذلك حماية للأمن القومى المصري.

وتحت عنوان “علاء يوسف ينفى بتصريحات حول الشأن الفلسطينى” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نفى ما نُشر من تصريحات فى بعض المواقع الإخبارية منسوبا اليه حول الوضع في قطاع غزة والشأن الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المواقع الإخبارية كانت قد ذكرت أن مصر لا تمنع الفلسطينيين من الجلوس مع بعضهم لكنها لا ترعى أي اتفاقات تمس وحدة الشعب الفلسطيني وشرعيتأ ولن تقبل بها.

وسلطت صحيفة “الأخبار” الضوء على الشأن المحلي حيث ذكرت تحت عنوان “إزالة عقار الأزاريطة المائل بالاسكندرية” أنه بعد 17 يوما العمل المتواصل نجحت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وشركة المقاولون العرب، في إزالة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، وسط المدينة لانقاذ المنطقة من كارثة وكابوس كان يفزع السكان.

ونقلت الصحيفة عن علي مرسي رئيس حي وسط الإسكندرية، قوله إنه تم الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالكامل باستخدام ونش عملاق تابع لشركة المقاولون العرب، لافتا إلي أنه تم أيضا رفع الأنقاض لعودة الحياة الطبيعية إلي الشارع مرة أخري.

وأوضح ” مرسي” في تصريحات لـ “الأخبار” أن جميع العقارات المجاورة والتي كان قد تم إخلاؤها حرصا علي سلامة سكانها عاد إليها سكانها من جديد بعد نجاح مهمة إزالة العقار المائل، باستثناء العقار المواجه للعقار فقط، موضحا أن لجنة هندسية من الخبراء سيقومون بمعاينة البناية للتأكد من سلامة الإنشاءات قبل عودة السكان مرة أخري.

وأشار رئيس حي وسط، إلي أن المدة الطويلة التي استغرقها إزالة العقار كان بناء علي قرار من خبراء كلية الهندسة والمنطقة الشمالية حرصا علي سلامة المباني المجاورة وحياة سكانها، مقدما الشكر لهم علي ما بذلوه طوال فترة الأزمة التي شهدتها منطقة الأزاريطة.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة “الأخبار” أن د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولي للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتم عرضها علي مجلس الوزراء أمس لدراستها وإبداء أية مقترحات أو تعديلات حول بنودها تمهيدا للموافقة عليها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء علي هامش الزيارة التي قامت بها الوزيرة أمس للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومني زوبع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، ويمكن للمستثمر إنهاء جميع إجراءات التأسيس والتشغيل عن طريق الانترنت »أونلاين»‬ دون الحاجة إلي الذهاب إلي مراكز خدمة المستثمرين، مشيرة إلي أنه سيتم تشكيل وحدة جديدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها إلي لجنة فض المنازعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة حريصة علي توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم جميع التسهيلات والمميزات التي تساعد علي إقامة المشروعات الاستثمارية وخاصة المشروعات كثيفة العمالة وهو ما حققه قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الشهور القليلة الماضية شهدت إقامة العديد من المصانع الجديدة وزيادة الاستثمارات المحلية بقيمة 1.6 مليار جنيه وساهمت في توفير 6 آلاف فرصة عمل، مضيفا أنه جار إنشاء خمسة مصانع جديدة في مجالات المنتجات الغذائية وإطارات السيارات واللمبات الموفرة. وأشار إلي أنه تم طرح ٤ قري سياحية وأكثر من 48 قطعة أرض صناعية علي المستثمرين في المحافظة وسيتم تسليم عقود الاراضي قريبا.

وتحت عنوان “3٫9 مليار جنيه مخصصات عاجلة للسلع التموينية وتمويل شراء القمح” ذكرت “الأخبار” أن عمرو الجارحي وزير المالية اعتمد عددا من المخصصات العاجلة بمبلغ 3 مليارات و900 مليون جنيه عن شهر مايو الماضي للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذه الجهات في تدبير احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير أن المخصصات تضمنت مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز ويشمل المبلغ إصدار ضمانات بمبلغ 64٫3 مليون دولار لشراء 395 ألف طن قمحا مستوردا، بالإضافة الي 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة.

كما شملت المخصصات أيضا مبلغ مليار و100 مليون جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017، وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولا بأول، كما تم اتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مايو..وإتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مايو الماضي.

وتضمنت المخصصات مبلغ 64٫6 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ابريل الماضي، كما تشمل أيضا المخصصات مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مايو الماضي، وكذلك تمت اتاحة مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة الي مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لتتمكن الهيئة من معالجات مشكلات المؤسسات الصحفية المتراكمة.. كما شملت المخصصات مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر مايو كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسية، كما تم إتاحة مبلغ 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مايو.

أما صحيفة “الجمهورية” فذكرت تحت عنوان “رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع جنرال إلكتريك” أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شهد بمقر هيئة الاستثمار مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك. بقيمة تبلغ 575 مليون دولار. تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع. وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة. و81 قطاراً آخر من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً. كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وتقنياً في الهيئة.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع حضره جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك. وأيمن خطاب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق أفريقيا. وعدد من ممثلي الشركة بحضور د.سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ود.هشام عرفات. وزير النقل. والمهندس مدحت شوشة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وعدد من مسئولي الهيئة. وروبرت بكروفت السفير الأمريكي لدي القاهرة.

وقد أكدت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات كبيرة قامت بها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي. والنقل مع شركة جنرال إلكتريك خلال الفترة الماضية. وأوضحت أن الاتفاق يعظم المكون المحلي المصري. كما يسهم في بلورة الإمكانيات الحقيقية لمصر كسوق للاستثمار. لاسيما أن الهدف منه هو العمل عن قرب بقدر المستطاع مع المؤسسات الدولية من أجل خلق فرص استثمارية تلبي احتياجات البلاد وتكون قائمة علي مبدأ الشراكة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور هشام عرفات. وزير النقل قوله إن هذا الاتفاق سيسهم في تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية في ضوء قوة جرارات جنرال إلكتريك التي تصل إلي 400 حصان. لافتاً إلي أن الشحنة الأولي لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 قراراً ستصل في 2018. وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير قوة الجر لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء علي الطرق. حيث إن الهدف هو الوصول إلي نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.

وأضاف الوزير أن العقد شمل أيضاً صيانة ورفع كفاءة 81 من الجرارات القديمة الموردة في 2008 وعمل ورش شاملة تدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار.

وأوضح أن الوزارة ستسعي أيضاً إلي تطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع بنك #### EBRD #### لتمويل عملية تصنيع وتوريد 100 جرار للركاب. بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للركاب.

كما أشار المهندس مدحت شوشة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. إلي تطلع الهيئة لاستقدام أحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية.

من جانبه، أكد جون رايس. نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك خرص الشركة علي البناء علي الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بمصر. والعمل من أجل المستقبل. عبر تقديم حلول شاملة في عدد من مجالات التعاون. مشيراً إلي أن جنرال إلكتريك ستعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر علي كل نواحي هذا المشروع المهم. حيث تقوم بتصنيع وصيانة القطارات التي تمولها الشركة. وصيانتها من خلال خدمات طويلة الأجل. بالإضافة إلي تدريب وتطوير القدرات التقنية للكوادر المحلية.

من ناحية أخرى، وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة “الجمهورية” استعرض محمد يحيي راشد. وزير السياحة ما تم إنجازه في الخطة 6*6 حيث قال إنها خطة وضعت للنهوض بالسياحة في وقت كانت تمر فيه البلاد بأزمة طاحنة إثر أزمة سقوط الطائرة الروسية وحظر السفر إلي مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه قيادات القطاع السياحي بالأقصر بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.. وأضاف أن أول محاور هذه الخطة كانت استعادة الحركة السياحية وقد نجحت الوزارة بالفعل في استعادة حجم الحركة نسبياً. حيث حققت أعداد السائحين زيادة بنسبة 51% في الربع الأول من 2017. مقارنة بعام 2016. من خلال الحملات الدولية والترويج السياحي. وذلك علي الرغم من حظر روسيا وانجلترا اللتين تشكلان ما يقرب من 45% من إجمالي الحركة.

وأضاف الوزير، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بأحد فنادق الأقصر، أن المحور الثاني للخطة كان تحفيز الطيران. حيث تم تغيير البرامج لتظل الأموال التي تستخدمها وزارة السياحة للتحفيز داخل مصر ولا تذهب سوي للمطارات المصرية. بالإضافة إلي تحفيز شركة مصر للطيران. وإير كايرو لدعم السياحة.

وأوضح أن المحور الثالث كان تشجيع السياحة الخضراء. حيث تقوم هيئة التنمية السياحية بوضع الضوابط الخاصة بضمان تطبيق المشروعات الجددة باستخدام الطاقة المتجددة الشمسية والرياح بنسب تتراوح بين 15% حتي 20%.

وتابع وزير السياحة بأن المحورين الرابع والخامس يختصان بتحسين الخدمة والمنتج السياحي وتطوير البنية التحتية. وأكد علي قيام الوزارة من خلال هيئة التنمية السياحية والوزارات ذات الصلة بتطوير منطقة الأهرامات ورفع كفاءة بعض الطرق واستكمال الطرق الداخلية والانتهاء من محطات تحلية المياه في مدن رأس سدر وطابا ومرسي علم.

أما المحور السادس والخاص بتشجيع الاستثمار فأشار إلي أنه تم بالتعاون مع وزيرة الاستثمار وأعضاء البرلمان. تأكيد تيسير معالجة كافة النقاط الخاصة بالمستثمرين وكذلك طرح الأراضي الجديدة للاستثمار السياحي بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد وكذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتأجيل مديونية المستثمرين وإعادة تأهيل الفنادق.

وتحت عنوان “وزير الداخلية يفاجى الخدمات الأمنية” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تفقد عددا من الخدمات الامنية عصر امس شملت القاهرة والجيزة حيث التقى وزير الداخلية بقوات الامن داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر وميدان هشام بركات زميدان روكسى ومحور#### na #### فى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن جولة الوزير المفاجئة هدفها الاطمئنان على انتشار القوات والتواجد الفعال والاطمئنان على حركة المرورية شملت جولة الوزير كذلك قسم الجملية وميدان الأوبرا وميدان التحرير ثم انتقل بعد ذلك إلى ميدان الجلاء وقسم شرطة الدقى خلال الجولة التقى وزير الداخلية بعدد من المواطنيين والذين هتفوا الشرطة والجيش والشعب ايد واحدة شدد الوزير على حسن معاملة المواطنين المترددين على مختلف المواقع الشرطية توطيد الأواصر الثقة بين المواطنين ورجل الشرطة.

وأكد الوزير ضرورة استفار اللقوات بشكل مستمر لمواجهة كل التحديات التى تواجهها وضبط كل ما من شأنة الإخلال بالأمن العام بالإضافة إلى تأمين احتفالات المواطنيين بعيد الفطر المبارك.