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قتيل و4 حرجى إثر اعتداء استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الكولومبية
الشرطة الكولومبية

قتيل و4 حرجى إثر اعتداء استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الكولومبية

2017-06-18 07:42:17
أ ش أ

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في اعتداء استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

ذكرت ذلك قناة النيل للأخبار الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وقد قتل شرطي كولومبي وأصيب اثنان آخران بجروح أوائل الشهر الجاري في هجوم نفذه جيش التحرير الوطني في ولاية كامبامينتو شمال غربي البلاد.

يذكر أن الحكومة الكولومبية بدأت في 16 مايو الماضي الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع متمردي “جيش التحرير الوطني” في العاصمة الإكوادورية كيتو وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في 6 أبريل الماضي.

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