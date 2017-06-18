أعلنت مصادر عسكرية مقتل القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي، صالح عدنان كرابه، واثنين من مرافقيه في قصف للقوات الشرعية على موقعهم في تلة السلال شرقي مدينة تعز، وفقا لما نشرته “سكاى نيوز”.

وأسفر القصف عن إعطاب العربة، التي كانت تقل كرابة، المسؤول عن إدارة العمليات الهجومية في الجبهة الشرقية بمدينة تعز.

من جانب آخر، شهدت الجهة الشرقية في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري اشتباكات خفيفة ومتقطعة، فيما سقط قتلى وجرحى، فجر الأحد، في مواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين في مديرية مقبنة غربي تعز.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الشرعية صدت هجوما للمتمردين على مواقعها في منطقة المضابي، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و7 جرحى في صفوف المتمردين، فيما قتل أحد أفراد القوات الشرعية وأصيب 6 آخرين في المواجهات.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها على مواقع وأهداف لميليشيا الحوثي وصالح في مناطق عدة، حيث قصفت معسكر خالد ومواقع في الهاملي بمديرية موزع غربي تعز، كما استهدفت الغارات تعزيزات للمتمردين في تلال الحماجرة بمديرية صرواح بمأرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن القصف استهدف عربتين محملتين بالذخائر والمؤن التمويلية، كانت في طريقها إلى المواقع الأمامية في جبهة صرواح.

وطال القصف أيضا مواقع للمتمردين غربي منطقة المدفون بمديرية نهم بمديرية نهم شرقي صنعاء، كما استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع وآليات للحوثيين وقوات صالح، في معسكر اللواء 26 حرس بمديرية السوادية وسط محافظة البيضاء، كما طالت الغارات أيضا مواقع للمتمردين في محافظة صعدة.