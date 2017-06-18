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19 قتيلا و20 مصابا إثر حريق بإحدى غابات البرتغال
حرائق الغابات فى تشيلى

19 قتيلا و20 مصابا إثر حريق بإحدى غابات البرتغال

2017-06-18 07:39:48
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أسفر حريق نشب في إحدى غابات البرتغال، أمس السبت، عن مقتل 19 قتيلا، و20 مصابا، وذلك وفق خبر بثته وكالة “فرانس برس”.

يشار إلى أن اندلاع حرائق الغابات صيفا أمر معتاد في البرتغال التي عانت في 2003 من أشد موجات الحرائق والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا ودمرت 10% من غابات البلاد.

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