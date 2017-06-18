حدث فى مثل هذا اليوم 18 يونيو .. تنصيب محمد علي واليا على مصر

1429: القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون فاستولف وذلك في «معركة باتاي» والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب المئة عام.

1757: وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي يقوده الكونت ليوبولد جوزيف فون داون وذلك إبان حرب السنوات السبع.

1767: المستكشف الإنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة.

1778: القوات البريطانية بقيادة السير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.

1805: تنصيب محمد علي رسميًا واليا على مصر وذلك بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا.

1812: الكونجرس الأمريكي يعلن الحرب على المملكة المتحدة وذلك في الحرب التي عرفت باسم حرب 1812.

1815: إندلاع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز.

1858: تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفرد راسل والاس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته.

1873: تغريم سوزان أنتوني مبلغ 100 دولار لمحاولتها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 1872.

1928: الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة.

1940: الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا.

1945: توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للمذيع ويليام جويسي وذلك لدورة أثناء الحرب العالمية الثانية في الإذاعة الألمانية الموجهة لإنجلترا.

1953: إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها.

1954: بيير منديس فرانس يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

1956: جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.

1965: الجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بي-52 ستراتوفورتريس ضد مقاتلي جبهة التحرير الوطنية في فييتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام.

1979: التوقيع على «اتفاقية سالت-2» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

1983: سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.

2009: ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.

2012: ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس الوزراء، ويعين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية ليخلفا الأمير نايف بن عبد العزيز بمناصبه.