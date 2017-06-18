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إسرائيل تستعد لقتال حزب الله بمناورة في قبرص .. فيديو وصور
مناورة اسرائيلية 3

إسرائيل تستعد لقتال حزب الله بمناورة في قبرص .. فيديو وصور

2017-06-18 07:49:55
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أجرت قوات الكوماندوز الإسرائيلية مناورة عسكرية لـ3 أيام، وذلك بحسب مصادر متعلق بحزب الله اللبناني.

وتداولت قنوات إسرائيلية صورا للتدريب عزز أداء الكوماندوز.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيان نقله موقع “القوات اللبنانية” الإخباري أن التدريب استغرق 3 أيام، شاركت به مروحيات إسرائيلية سقطت جنود كوماندوز، وطائرات بدون طيار زودت القوات بمعلومات استخباراتية، وقوة مؤلفة من كلاب مدربة لمساندة الجنود في مهام الاستكشاف والقتال.



مناورة اسرائيلية 2

5مناورة اسرائيلية

مناورة اسرائيلية

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