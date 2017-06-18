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رسالة شفوية من رئيس إيران لأمير قطر
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

رسالة شفوية من رئيس إيران لأمير قطر

2017-06-18 07:30:36
وكالات

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر رسالة شفوية من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية قد ابلغ تلك الرسالة خلال اجتماعه مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري مساء السبت.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الرسالة.

ويعد هذ أول مسؤول إيراني يزور قطر منذ بدء الأزمة الخليجية قبل نحو اسبوعين.

وحول ما إذا كنت إيران سبب الخلاف، أكد وزير خارجية قطر في تصريح سابق أن سياسة بلاده مع طهران “تتماشى مع سياسات دول الخليج ولم يكن لدينا تعاون يتفوق على تعاون دول الخليج الأخرى”.

وأشار آل ثاني، إلى أن “الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران”.

واعتبر أن الأمر لا يتعلق بقناة “الجزيرة” ولا بسياسة إيران، قائلا “ليس لدينا أي معرفة بسبب هذه الإجراءات”.

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