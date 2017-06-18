قال كبير جراحي ستيف سكاليس ثالث أكبر أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي إن حالته تتحسن بعد أيام من إطلاق رجل النار على مشرعين يمارسون رياضة البيسبول الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور جاك سافا مدير العلاج من الصدمة في مركز مستشفى ميدستار واشنطن في بيان يوم السبت إن حالة سكاليس تحسنت إلى “خطيرة” من “حرجة”. وأضاف الطبيب “أبدى استجابة أكبر ويتحدث مع أحبائه”.

وعانى سكاليس (51 عاما) من إصابات في الأعضاء الداخلية وكسور في العظام ونزيف حاد بعدما أطلق النار على وركه الأيسر يوم الأربعاء الماضي في ملعب بيسبول في ضاحية بواشنطن.

وأصيب أربعة رجال عندما فتح رجل تم تعريفه بأنه جيمس هودجكينسون النار على المشرعين أثناء تدريب استعدادا لمباراة بيسبول خيرية سنوية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقال سافا في وقت سابق إن سكاليس النائب عن لويزيانا كان “على شفا الموت” عندما نقل للمستشفى يوم الأربعاء وخضع لنقل دم.