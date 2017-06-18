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مصدر أمني: العبوة الناسفة المستخدمة في هجوم البساتين تم تفجيرها عن بعد
امن مركزي، أمن مركزي، مركزى

مصدر أمني: العبوة الناسفة المستخدمة في هجوم البساتين تم تفجيرها عن بعد

2017-06-18 07:30:39
أش أ

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن العبوة الناسفة التي استخدمت في حادث استهداف سيارة الأمن المركزي بالبساتين، تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث.
وأوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد، بواسطة شريحة هاتف محمول.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث موسع من قطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، لفحص قاطني الشقق المفروشة والمستأجرة المطلة على منطقة الحادث؛ لتحديد هوية الجناه وضبطهم.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن استشهاد ضابط من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر و3 مجندين، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم بطريق الأتوستراد بالبساتين.

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