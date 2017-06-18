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خروج المجندين المصابين في حادث استهداف سيارة الأمن المركزي من المستشفى
سيارات امن مركزي

خروج المجندين المصابين في حادث استهداف سيارة الأمن المركزي من المستشفى

2017-06-18 07:29:01
أش أ

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، خروج المجندين المصابين في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف سيارة للأمن المركزي بالبساتين، من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وأضاف المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ضابط الشرطة المصاب بالحادث، مازال يخضع لجراحة دقيقة لاستخراج الطلقات من جسمه.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمني قد اعلن أن حادث استشهاد ضابط من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر و3 مجندين الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالبساتين، ناجما عن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.
وقال مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي، تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، مما أدى إلى استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي، وإصابة ضابط وثلاثة مجندين.

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