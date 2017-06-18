أعرب حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن سعادته بالفوز على فريق نادي بتروجت بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وأشاد العميد بجهود لاعبيه و التزامهم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى خلال اللقاء ، وأكد أن هدفه مع فريق النادى المصرى هو المربع الذهبي .

قال حسن ، في تصريح صحفي له عقب المباراة ، إنه نجح في تكوين توليفة من اللاعبين ونجح معهم في الوصول إلي أفضل النتائج خلال الموسم الجارى ، وأضاف ” المنافسة هذا الموسم كانت فى غاية الصعوبة لوجود أكثر من فريق قريب من مستوى فريق المصري”.