فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي من المتوقع ان تسفر عن اغلبية واضحة للرئيس المنتخب حديثا ايمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) في جميع انحاء فرنسا وحتى الثامنة مساء في المدن الكبرى، حيث ستعطي مؤسسات استطلاع الرأي تقديرات بشأن النتائج بعد وقت قصير من انتهاء التصويت.

وستتم مراقبة نسبة المشاركة في الانتخابات عن كثب، في ظل حرص أحزاب المعارضة على حث الناخبين على التصويت، بعد أن امتنع أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 47,6 مليون شخص عن التصويت في الجولة الأولى.